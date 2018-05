Divočina v centru - Galerie Vaňkovka Brno

Chtěli byste se aspoň na hodinu stát ošetřovatelem vznešených žiraf či roztomilých lemurů? Přijďte do Vaňkovky a zapojte se do soutěže o zážitkové programy se ZOO Brno. Kromě soutěže vás čeká výstava, která přímo do středu Vaňkovky vnese kousek nespoutané divočiny.

Až do 10.6. to bude ve Vaňkovce divočina! Zavedeme vás na africkou savanu, kde budou pobíhat lvi nebo na poloostrov Kamčatka, ze kterého pochází medvědi, které znáte i ze ZOO Brno. Dozvíte se také něco o záchranných programech ZOO Brno a o tom, jak můžete i vy přispět k ochraně divokých zvířat.

Pokud si zkusíte tipnout správnou odpověď na naši soutěžní otázku, zařadíme vás do soutěže o skvělé ceny. Proměnit se totiž můžete na jednu celou hodinu v ošetřovatele žiraf, lemurů či tapírů, nebo získat vstupenky do ZOO Brno a dárkové poukázky do Vaňkovky.

Součástí výstavy je však i stinná stránka lidského chování vůči zvířatům. Díky nadačnímu fondu WILD AFRICA se zde objeví informační panely a fotografie, které upozorňují kromě jiného na negativní důsledky trofejního lovu zvířat v Africe. Ve Vaňkovce na informačním stánku pak můžete podepsat petici – Stop zabíjení zvířat - zákaz dovozu trofejí.