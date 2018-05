Projekt StartPoint vznikl v roce 2003 v Galerii Klatovy/Klenová ​j​ako soutěž pro diplomanty českých uměleckých škol​ a záhy se rozšířil i do okolních zemí, ​v roce 2009 byla cena doplněna o rezidenční program Started pro oceněné umělce. Od roku 2010 StartPoint opustil klatovskou galerii a vydal se na pouť po dalších městech (GASK Kutná Hora, Wannieck Gallery Brno, DOX​, Národní galerie v Praze​). StartPoint také od roku 2012 postupně expanduje do zahraničí: výběrové výstavy StartPointu ​se ​několikrát prezentovaly v​ Bukurešti, Bratislavě, Amsterdamu a Gentu (BE), další evropské reprízy se plánují pro rok​​ 2019. ​V současnosti zahrnuje cena téměř 40 prestižních akademií z 18 zemí a představuje tak největší evropskou přehlídku svého druhu, zaštítěnou respektovanou mezinárodní porotou. Během patnácti let existence StartPointem prošly stovky umělců, z nichž mnozí jsou dnes respektovanými hvězdami, všichni společně však vytvářejí jedinečný geografický i časový průřez evropským současným uměním v jeho nejčerstvější podobě.