Den dětí, to je každoroční zábavné dny pro děti, které provází povětšinou různé soutěže, hry apod. Co to ale udělat netradičně? Například podívat se na zoubek podlužáckým ornamentům? A nejen to na Netradičním dnu dětí u nás na Duhovce.

Těšíme se na vás i vaše děti.