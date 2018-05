Ponava fest - Brno

Pátek 18. května

15:00 DJ Mirror (P)

15:00 In saček veritas (U)

17:00 Divadlo ALDENTE: Who Am I? (Š)

17:30 Marek Kotača Trio (P)

18:00 Rozmarné léto (N)

18:00 Zvuková performance Andrei Uváčikové a Vojtěcha Nekvapila (Š)

19:00 MUFF (P)

19:00 Druhý Pád: Šamrova čtverka (Š)

20:45 Grzegorz Karnas Formula (PL) (H)

21:00 Poetické rašení (Š)

22:00 Tereza Damcová, Jana P. Francová a Antonín Koutný: Kozelkovina (U)

22:30 Nescalní video (projekce) (U)

Sobota 19. května

10:00 Tichá meditace a čaj (Š)

13:00 Brünnfield (H)

13:00 Bleší trh (Š)

14:00 Taneční performance Barbory Kašubové, Pavlíny Zárodňanské a Radovana Cmára (P)

14:00-16:00 Slackline workshop (L)

14:30 Jannis Moras a Banda (H)

15:00 Graffiti workshop Bena V. (U)

16:00 Zuby nehty (H)

17:00 Ráďa Nováková a Tereza Švandová: HASH(A)TAG (U)

17:00 Acrojam (L)

17:30 Narajama (H)

18:00 Josef Klíč and His Cello Squad (Š)

18:00 Workshop akrojógy (L)

18:30 Die retardovaný koksoplyn (Š)

19:00 Iva Bittová a Čikori (H)

20:00 HeWer uvádí: Zdeněk Volf (Š)

20:15 Joyful Acroyoga Performance (H)

20:30 Helemese (H)

20:30 HeWer uvádí: Petr Palarčík (Š)

21:00 Petr Čermáček

21:30 Ivan Petlan

22:00 Tomáš Lotocki

Hudební doprovod: Vít Šujan

22:00 Hoops Brno - LED Hoop Dance (H)

Neděle 20. května

13:00 Josef Klíč: toulky napříč časem s mezipřistáním u večerníčků (Š)

14:00 Kvintet Janáčkovy opery (H)

14:00 Divadélko Šamamky: Jak se Jonáš přestal bát (Š)

15:00 Co si myslí andělíček (pořad poezie s dětskou tematikou) (Š)

15:30 Láska opravdivá (mužský sbor) (H)

16:00 MΛKE UP NOT WΔR (literární performance) (Š)

16:00 Honza Suchánek: Papírová zvířátka (U)

17:00 Mirek Kovářík (autorský pořad) (Š)

17:00 Performance Kači Olivové (U)

17:30 Širokij dvor (ruský folklorní ansámbl) (H)

18:30 Urband (Š)

18:00 Viktor Hashenko: Galerie Na tričku (U)

19:00 Ukulele orchestra jako Brno (N)

19:00 Performance Petera Kalmuse (U)

20:00 Slovanský hudební večírek (Urband+Širokij Dvor+???) (P)

H - hlavní stage

P - Ponava

Š - Šapitó Ponava

N - Šapitó NdB

U - Zóna umění

L - louka aktivit