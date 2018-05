Malujeme s dětmi – víkendový kurz

Společně s ostatními dětmi strávíme víkend kreslením, malováním a hraním her.

Během celého víkendu si vyzkoušíme některá výtvarná média, naučíme se míchat barvy a děti se přestanou bát vzít tužku/pastelu/štětec do ruky a kouzlit s ní, rozvinou své kreativní schopnosti a najdou, co se v nich a v jejich fantazii skrývá. Vyjdeme kreslit do parku, využijeme i materiálů, které nám sama příroda nabízí a poznáme okolí i díky technice frotáže a následně za použití fantazie v ní najdeme nové tvary a příběhy.

Komu je kurz určen? Dětem ve věku 6 – 12 let (po předchozí domluvě mohou být děti i mladší/starší), které mají chuť rozvíje se ve výtvarných technikách.

Maximální počet dětí na kurz je omezen na 8, abychom se jim mohli maximálně věnovat.

Základní informace o kurzu a cenách: Setkáme se v 10:00 v ateliéru a rozloučíme se v 16:00 také tam. Cena víkendového kurzu je 1000,-. V ceně je zahrnuto lektorné a materiál.

Co s sebou: Svačinku na celý den, pití, oblečení k ušpinění a obrovskou náladu tvořit. S dětmi stráví víkend naše lektorka Zuzka a už se moc těší.