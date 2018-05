Sono Beatles Night with The Backwards (SK) : Love Songs

The Backwards, jeden z nejlepších světových Beatles revivalů, vystoupí v Sono Centru!

Koncem května rozezní sál brněnského Sono Centra písně slavné britské čtveřice The Beatles. Tato formace si za pouhou dekádu svého působení na hudební scéně získala obrovskou popularitu u fanoušků, uznání kritiků i komerční úspěch. Zapsala se nesmazatelně do historie pop music a její hudba je nesmrtelná. O tom svědčí fakt, že i po rozpadu je hudba The Beatles hraná, a to nejen v rozhlasovém éteru, ale i naživo. Kdybychom chtěli spočítat revivalové skupiny Beatles celosvětově, patrně bychom se nedopočítali. Do Brna jsme ale pozvali jednu z nejlepších! V úterý 29. května 2018 od 20 hodin v Sono Centru vystoupí slovenská partička The Backwards.

Ve svém vystoupení se představí s novým projektem, hudebně - vizuální show LOVE SONGS. Na koncertu zazní průřez milostnými hity kapely Beatles, písně veselé i melancholické, rychlé i pomalé, pro všechny zamilované, ale nejenom pro ně…

The Backwards za svoji více než dvacetiletou kariéru nastudovali přes 100 písní Beatles. Přijďte se přesvědčit o tom, které z nich považují za nejvíce „Love Songs“. Součástí programu je také několik kostýmových převleků. Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertů kapely The Backwards.