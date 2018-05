Festival Divadelní svět v Brně

Milovaný i nenáviděný festival vypukne příští týden

Mezinárodní festival Divadelní svět Brno, který je v posledních týdnech zmiňován v médiích především v souvislosti s uvedením kontroverzní inscenace Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí, vypukne za 8 dní. V hlavním programu festivalu se letos objeví 52 představení. Kromě Frljićova diskutovaného kusu přináší festival inscenace tanečně-pohybové, klasickou činohru i inscenace pro děti, a to včetně představení pro batolata.

Festival přiváží do Brna ty nejlepší inscenace z celé České republiky i ze zahraničí, aby si každý divák v programu našel přesně to, co ho zajímá. Stejně jako v minulých letech si na své přijdou milovníci tance a alternativního divadla, ale především příznivci činoherních kusů. Pro ně mohou být atraktivní inscenace předních českých režisérů J. A. Pitínského (Trójanky), Michala Dočekala (Macbeth), Jiřího Havelky (Elity) či Martina Františáka (Kříž u potoka). Za zmínku stojí rovněž inscenace významného polského režiséra Jana Klaty Něco za něco, kterou představí Divadlo pod Palmovkou. V hlavním programu se objeví i kritikou oceňovaní tvůrci. Komorní scéna Aréna, která se v Cenách divadelních kritiků stala divadlem roku 2017, uvede Havlovo Vyrozumění. Inscenace Jsou místa oblíbená tmou… Naivního divadla Liberec vyhrála ve stejné anketě v kategorii scénografie.

Rodiny s dětmi budou mít na výběr hned ze 14 představení, která jsou určena jak pro ty úplně nejmenší, tak pro děti školou povinné i ty na prahu dospělosti. Pro batolata je určena tzv. linka „BBB“, Batolárium, Batosnění a Blízko. Větší děti se mohou těšit např. na Medovou královnu Divadla Drak, nebo inscenaci Divadla X10 Až na dřeň. Již nyní je na dětská představení prodáno a rezervováno přes 800 vstupenek.

Festival se ani letos nebude odehrávat pouze v divadelních budovách. Na Moravském náměstí bude stát celý týden stan Divadla bratří Formanů, kteří do Brna přivezou svoji nejnovější inscenaci inspirovanou atmosférou Divokého západu – Deadtown. Nedaleko plaveckého stadionu Lužánky odehraje tentokrát v prostoru malého vojenského stanu své představení Stalker loni k prasknutí vyprodané Teatro Tatro Štúdio.

Od začátku měsíce května probíhá v rámci festivalu i bohatý off program. V divadle Reduta je možné až do konce května zdarma navštívit výstavu Salon české a slovenské scénografie. Každou květnovou středu se na piazzettě před Janáčkovým divadlem konají ve spolupráci s tanečním klubem Swing Wings swingové tančírny pod širým nebem. Členové právnického spolku ELSA připravili pro Divadelní svět Brno besedu zabývající se tématem svobody slova, na které vystoupili investigativní novinář Jaroslav Kmenta, vedoucí projektu demagog.cz Jan Tvrdoň a ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Zvláštní festivalovou linku pak tvoří tzv. „divadlo českých cizinců“, které nabídne inscenace tvůrců z Palestiny a Íránu.

Devátý ročník festivalu dokazuje, že se stal respektovanou akcí, kterou oceňují nejen divadelní kritici, ale i návštěvníci z řad široké veřejnosti. O přízni a zájmu diváků svědčí prozatím 21 vyprodaných představení. Na dalších 11 představení zbývá již nyní jen posledních pár vstupenek. V loňském roce byla průměrná návštěvnost představení 83 %, letos, 8 dní před festivalem, je průměrná návštěvnost více než 75 %.

Kompletní program festivalu je dostupný na www.divadelnisvet.cz/program