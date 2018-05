Galerie Architektury Brno společně s vídeňským studiem AllesWirdGut zahájí výstavu řadu diskuzí na téma budoucnosti bydlení.



Od 15. května do 24. června můžete i vy přispět malým či velkým nápadem do debaty o ideálním bydlení, nebo si alespoň prohlédnout a inspirovat se poznatky jiných.

Jak podle vás vypadá ideální bydlení? A jak by vypadat mělo, nebo lépe řečeno mohlo?

Všichni údajně chceme žít v rodinném domku se zahradou, hezkým výhledem a garáží. Některým se podaří tento sen přetavit v realitu. Pak jsou tu ovšem ti, kteří si tuto idylku nemohou dovolit a žijí anonymně se sousedy v paneláku v bytě (kuchyň, obývák, ložnice) – dva typy bydlení, se kterými jsme si více méně vystačili po generace. Nic jiného nebylo na výběr, nic jiného jsme nepotřebovali.

Budeme žít stejně ve městě zítřka? Nedalo by se přece jen vymyslet něco „navíc“?

Těmito otázkami se v různých průzkumech, workshopech a přednáškách zabýval tým nejúspěšnějšího rakouského architektonického ateliéru AllesWirdGut na své první výstavě ve Stuttgartu. Galerie Architektury Brno se nenechala zahanbit a pokusí se s vaší pomocí přispět do diskuze v otázce budoucího bydlení.

Na rozdíl od prostorů kanceláří, kde se pracovní ideologie mění spolu s jejich provedením, v oblasti bydlení se toho moc nezměnilo. Dnes stavíme o něco méně než v minulosti a v oblasti bydlení jsme směle zapadli do praktického stereotypu. Typy staveb jako dvoupatrový byt nebo řadový dům se vytrácejí. Co od pokroku očekáváme, je čím dál více definováno optimalizací prověřených nápadů a zvýšenou efektivností. Bydlení zítřka bude přinejlepším chytré, ale stěží více inovativní.



Autorský tým AWG se snažil definovat, jak by mělo vypadat ideální město. Začít musel ovšem od píky, od samotného domu. Vznikl tak prototyp budovy, který reprezentuje koncept takového města – model města zítřka. Architekti vídeňského ateliéru vyvinuli nové metody participace, které revolučním způsobem hledají společenskou shodu v městském prostředí.

“Na první výstavě prototypu ideální domu ve Stuttgartu jsme návštěvníky vyzvali, aby se aktivně podíleli na budoucím vývoji modelu města a různými způsoby vyjádřili své názory. Náš ateliér, který je autorem této studie, také přispěl svými poznatky a jejich komentáře jsou součástí výstavy.” uvádí jeden za zakládajících architektů studia AWG Herwig Spiegel.

Kromě spolupráce na vývoji prototypu se ateliér AllesWirdGut účastnil také praktické části průzkumu. Podnikl řadu návštěv u residentů, kteří bydlí v bytech realizovaných ateliérem AllesWirdGut a ptali se, jak se jim bydlení líbí. Jakých plánovaných konceptů si obyvatelé všimli? Jaký je rozdíl mezi nabídkou a individuálními potřebami? Rezidenti měli navíc možnost zdokumentovat svůj domov jednorázovými fotoaparáty.

„A teď je řada na vás, abyste sdíleli svoje názory a nápady, a přispěli tak k návrhu ideálního bydlení.“dodává k výstavě ředitel galerie Gabriel Kurtis.