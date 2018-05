Den dětí - Vila Löw-Beer Brno

Dětský den proběhne v areálu Vily Löw-Beer v Brně v sobotu 26. května 2018 od 10:00 do 17:00 hodin. Na co se můžete těšit? Čekají vás kostýmované prohlídky vily s Gretou Tugendhat, pohádková divadelní představení v zahradě, projížďky na ponících a soutěže ve stylu 70. let.

Děti si vyzkouší chůzi na chůdách, závody v pytlích, siloměr, cvrnkání kuliček, dámu a mnoho dalších her, které určitě znáte ze svého dětství. Všichni malí soutěžící budou samozřejmě odměněni drobnými cenami.

Divadelní představení v zahradě:

10:30 a 13:00 Kamarádi dvojka (Sněhurka, Pohádková školka)

11:30 a 14:00 Maňadlo (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Hrnečku vař a O Budulínce)

15:30 Paravánek (divadélko pro děti)

Vstup do zahrady je zdarma, prohlídky vily za zvýhodněné vstupné. Občerstvení zajistí kavárna Celnice.