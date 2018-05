Brrr No - Brněnská muzejní noc

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Brrr No - brněnské pověsti

multimediální místopis je projekt Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“, p.o., který vdechne život devíti brněnským pověstem díky výtvarnému ztvárnění studentů FI MU a FAVU VUT. Po všech místech přímo spjatých s legendami, které Vám budou ožívat přímo před očima, můžete projít s papírovou brožurou v ruce nebo s pomocí virtuálního webového průvodce (www.brrno.cz).

PROGRAM

21:00 - 23:30

Akátový strom

Petrov

21:00 - 23:30

Zazděný radní

ulice Mečová

21:00 - 23:30

Kamenná panna

Dům u kamenné panny, nádvoří Orlí 16

21:00 - 23:30

Šembera

Alfapasáž, Poštovská 8

Pokroucená věžička

Stará radnice, ulice Radnická

21:00 - 23:30

Poklad v domě na Zelném trhu

sklepení Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9

21:00 - 23:30

Hostinec U Černého medvěda

interiér vietnamské restaurace, Jakubské náměstí

21:00 - 23:30

Kašna Karolínka

ulice Česká naproti hotelu Avion

21:00 - 23:30

Neslušný mužíček

kostel sv. Jakuba

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!