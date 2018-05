Brněnská muzejní noc - Technické muzeum v Brně

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Program Technické muzeum v Brně

STÁLÁ EXPOZICE

Optika, Výpočetní technika, Od tamtamu k internetu, Nožířství, Kultura nevidomých, Kovolitectví, Brno na dvou kolech, Historická stereovize, Historická vozidla, Ulička řemesel, Salon mechanické hudby, Parní motory, Vodní motory, Železářství, Letecké motory, Technická herna.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Pozor zákruta! - auta z doby reálného socialismu

Hieronymus Lorm, muž jenž otevřel hluchoslepým svět

Vladimír Remek - cesta ke hvězdám

Lega není nikdy dost!

Umění emailu/Technika smaltu

PROGRAM

18:00

Otevření muzea

18:00 - 19:30

Rok 1908

doba Rakouska - Uherska

18:00 - 24:00

Před budovou TMB ležení bezpečnostních složek první republiky

18:00 - 24:00

Historická stereovize

dobové snímky Paříž EXPO 1900

18:00 - 24:00

Hieronymus Lorm

můžete si přiblížit svět bez zvuku a obrazu a pozat komunikaci hluchoslepých s vnejším světem

18:00 - 23:00

Historické autobusy

Zájemci mohou využít předváděcích jízd autobusů MHD ze sbírek Technického muzea v Brně.

18:00 - 23:00

Občerstvení

bude zajištěno ve venkovních prostorách TMB.

18:30 - 23:30

Hospoda u Pavlíků v Uličce řemesel

zábavné kvízy pro velké i malé (filmy a herci první republiky, mezníky české historie s koncovým číslem 8, jak znáte mapu první republiky atp.)

18:30 - 23:30

Technická herna

poznávejte na vlastní kůži zákonitosti fyziky a chemie.

19:00

Dobová módní přehlídka

19:30

Oslava příchodu roku 1918

19:31

Koncert Django Jet

Gipsy swingové kapely

20:10

Dobová módní přehlídka

léta 1918 až 1938

20:50

Výuka moderního tance 20. let 20. století

solo charleston

21:30

Koncert Django Jet

Gipsy swingové kapely

22:25

Výuka moderního tance 20. let 20. století

solo charleston

23:00

Závěrečná módní přehlídka z let 1918 až 1938

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!