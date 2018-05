Brněnská muzejní noc - Památník Leoše Janáčka Brno

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Program Památník Leoše Janečka

Jednorázové vstupné v ceně 20 Kč umožňuje během Brněnské muzejní noci vstup do všech brněnských objektů MZM s výjimkou Paláce šlechtičen. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 na všech pokladnách MZM (volný vstup pro držitele karty ZTP a pro děti do 130 cm). Po dobu trvání akce jsou otevřeny všechny stálé expozice, krátkodobé výstavy a prodejny suvenýrů.

Poslední vstup ve 23.30

STÁLÁ EXPOZICE

Život a dílo Leoše Janáčka

PROGRAM

18:00 - 23:30

Hudebně-výtvarná dílna

se zaměřením na nápěvky mluvy

20:00

Duo Nana - Diversi canti

Duo v obsazení kytara Irena Sedláčková a soprán Helena Hozová, které se zabývá interpretací především soudobé klasické hudby, představí výběr ze skladeb brněnských skladatelů: Leoše Janáčka, Jana Nováka, Jarmily Mazourové a Miloše Štědroně.

22:00

Umělecký kolektiv Skupina - Field recordings

Umělecký kolektiv Skupina, který se zabývá mimo jiné field recordingem, představí svojí reinterpretaci procesů Janáčkových záznamů nápěvků mluvy.

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!