Brněnská muzejní noc - Pavilon Anthropos Brno

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Program Pavilon Anthropos

Jednorázové vstupné v ceně 20 Kč umožňuje během Brněnské muzejní noci vstup do všech brněnských objektů MZM s výjimkou Paláce šlechtičen. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 na všech pokladnách MZM (volný vstup pro držitele karty ZTP a pro děti do 130 cm). Po dobu trvání akce jsou otevřeny všechny stálé expozice, krátkodobé výstavy a prodejny suvenýrů.

Poslední vstup ve 23.30

STÁLÁ EXPOZICE

Morava lovců a sběračů

Nejstarší umění Evropy

Paleolitické technologie

Genetika ve vývoji člověka

Příběh lidského rodu

Primáti naše rodina

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana

Známé obrazy doprovází originály zkamenělin, které Burianovi posloužily jako předloha a některé obrazy oživuje působivá animace.

Vítejte u neandertálců

Výstava představuje neandertálce v novém světle. Mnohé předměty a antropologické nálezy jsou vystaveny vůbec poprvé.

PROGRAM

18:00 - 22:00

Vypravěč pohádek, mýtů a příběhů Tomáš Machek

za doprovodu přírodní až pravěké zvukohudby

18:00 - 22:30

Šamanské bubny, kostýmy a šamanské masky v expozici

18:00 - 22:00

Vyrob si svou masku

interaktivní výtvarná dílna (nejen) pro malé návštevníky. Pod vedením Lenky Crhové bude možné vyrobit si masky.

18:00 - 23:30

Tématický hudební doprovod

Dj Liguid A

18:00 - 23:30

Čajchana v jurtě

čajové speciality a tradiční vodní dýmky.

18:00 - 23:30

Občerstvení

před Pavilonem Antrhropos

20:30

Kapela Zdeňka Wilimka

digeridoo a zvuky prvobytně pospolné společnosti

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!