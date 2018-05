Muzejní noc - Dietrichsteinský palác Brno

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

Program Dietrichsteinský palác

Jednorázové vstupné v ceně 20 Kč umožňuje během Brněnské muzejní noci vstup do všech brněnských objektů MZM s výjimkou Paláce šlechtičen. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 na všech pokladnách MZM (volný vstup pro držitele karty ZTP a pro děti do 130 cm). Po dobu trvání akce jsou otevřeny všechny stálé expozice, krátkodobé výstavy a prodejny suvenýrů.

Poslední vstup ve 23.30

STÁLÁ EXPOZICE

Nová stálá expozice, Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Svět nerostů

Památník prof. Karla Absolona

Morava ve středověku

Velká Morava

Pravěk Moravy

Zaniklý život na Moravě

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

Jedinečná příležitost spatřit předměty, které používal při své práci Karel Absolon. Všechny jsou prezentovány veřejnosti poprvé.

Vlasta Fialová (1928-1998)

Výstava věnovaná legendární brněnské herečce, která patřila mezi největší talenty své generace.

Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

Cílem výstavního projektu je zábavnou, narativní i vizuální formou představit původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou, od minulých staletí a desetiletí do současnosti.

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum.

PROGRAM

18:00 - 23:00

Vědomostní kvíz

v expozici Svět nerostů o zajímavé ceny

18:00 - 23:00

Permonický fotokoutek

v expozici Svět nerostů

18:00 - 23:00

Výtvarná dílna

výroba knižních záložek ve výstavě Analfabeta Negramotná

18:30 - 23:00

Taneční show

argentinské tango, výuka tance, živá hudba

19:00

Komentovaná prohlídka

pro neslyšící ve znakovém jazyce ve výstavě Chvála sběratelství

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!