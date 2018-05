Galerie Architektury Brno společně s vídeňským studiem AllesWirdGut zahájí výstavu a diskuze na téma budoucnosti bydlení

Jak budeme žít ve městě zítřka? Nebo abych to řekl jinak, jak bychom žili dnes, kdybychom si mohli vybrat? Pokud chceme znovu definovat náš společný život ve větším měřítku, musíme se sami sebe zeptat, co bychom měli uchovat a jaké nové nápady by měly dostat šanci. Těmito otázkami se v různých průzkumech, workshopech a přednáškách zabývá tým ateliéru AllesWirdGut a také se snaží popsat, jak by mělo vypadat ideální město. Jejich výsledky budou k vidění na výstavě „Bydlení zítřka“ (Living tomorrow), která bude otevřena 15. května. Výstava bude zahájena slavnostním večerem s panelovou diskuzí a přístupna veřejnosti bude do 24. června v Galerii Architektury Brno.