Přijďte s námi přivítat jaro na Slavnosti chřestu a vína v Ivančicích! Na co se můžete těšit? Jaro je čas změny, rekonstrukcí, nových začátků. To my dobře víme, a proto vás zveme na naši jarní roadtour, se kterou vyrážíme na oblíbené farmářské trhy a gastro festivaly po celém Česku.

Můžete se těšit na náš pojízdný domeček s kuchyní, soutěže, bohatý program a naše milé ambasadory – moderátora Pavla Cejnara a herečku Markétu Hrubešovou, která vám na místě připraví něco dobrého k ochutnání podle svých originálních receptů. Na slavnostech můžete soutěžit o mnoho zajímavých cen a prostřednictvím formuláře na webových stránkách se můžete zapojit do soutěže o novou kuchyni.