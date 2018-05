Army day - Army Park Ořechov

Letošní sezónu opět zahájíme branně-sportovním dnem pro veřejnost s atrakcemi pro děti i dospělé. Jako obvykle se můžete těšit na:

střelbu z různých typů zbraní

jízdu v transportéru, off roadu nebo na čtyřkolkách

překážkovou dráhu

minohledačku

paintball

vojensko-historické muzeum

Stylová army hospůdka a army shop v provozu po celý den.

Parkování a vstup do areálu zdarma.

Zájemcům o paintball sdělujeme, že sraz účastníků na místě je v 10:00 hod. Opozdilce do hry již bohužel pustit nemůžeme, jelikož je nutné na začátku projít hromadnou instruktáží.

Min. doporučený věk na hru je 12 let. Mladší 18 let musí mít dospělý doprovod.

Army Park v Ořechově u Brna je největší military zábavní park v ČR plný dobrodružných aktivit s vojenskou tématikou a muzeem vojenské techniky. Nabízí paintball, čtyřkolky, vojenskou techniku, střelnici, opičí dráhu, vojenské muzeum, segway, minohledačku, Army Bar, ale i ovečky... Adrenalinové zážitky, firemní akce a mnoho dalšího.

Akce proběhne od 10:00 do 16:00 hodin.