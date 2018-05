Jarní slavnost v Jinačovicích 2018

Trnůvka z Jinačovic Vás srdečně zve na již tradiční Jarní slavnost, tentokrát však s velmi netradičním programem! Přijďte i se svými dětmi se s námi pobavit a přivítat jaro, no vlastně... tropické léto :-) A na co se můžete těšit? 17:00 - 18:00 - Interaktivní hudební představení pro děti Nešišlej! s Amálkou K. Třebickou 18:30 - Vystoupení ženského sboru Trnůvka 19:00 - Vystoupení dětí ze ZUŠ Universum - Jinačovice s doprovodem Trnůvky 20:00 - Korporátní bubnování - BUBENICKÝ WORKSHOP s Vladimírem Třebickým Od 21:00 do 02:00 se nám o zábavu postará DJ Petr Vlček 23:00 - již tradiční.. Soutěž v pojídání kyselých okurek :-) Občerstevní zajištěno, v případě nepříznivého počasí se akce koná - budeme mít stan :-) Vstupné 100,- Kč, děti zdarma