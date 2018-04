Pohádková cesta v ČB

V jednom kouzelném lese hned za sedmero borovicemi a starým bukem, se rozkládá velké království, plné roztodivných pohádkových bytostí. Vládne tu moudrá královna, u rybníka chytá ryby zelený vodník, pod velkou jedlí najdete modré šmouly, jak si hrají v mechu, víly tančí v ranní rose, ježibaby lákají dětičky na svá košťata a ještě kousek dál za černou tmou už běží skřítek s pohádkou.

Kde: Začátek u dětského hřistě s pyramidou, Malý jez v ČB (Havlíčkova kolonie), konečná bus. č. 12 Akce bude probíhat od 9.00 - do 12.00 hod. Vhodné pro děti 0 - 8 let. Vstupné: Předprodej: 60 Kč/dítě, 20 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma)

Na místě: 80 Kč/dítě, 30 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma) Na trase je 8 stanovišť. Na každém stanovišti čekají 2 - 3 pohádkové bytosti. Rozpis stanovišť dostanou děti na startu. Děti plní u pohádkových bytostí jednoduché úkoly, odměnou jim jsou razítka do hrací karty. Akce se koná za každého počasí. 2 x Skákací hrad pro účastníky zdarma (pouze za pěkného počasí).