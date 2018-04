Velké návraty aneb jak žili jsme v Táboře před sto lety

Husitské muzeum ve spolupráci s městem Tábor připravilo další výstavu připomínající stoleté výročí prvoválečného světového konfliktu a tentokrát i vznik Československé republiky.

Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží 27. března 2018 v 17 hodin v budově Staré radnice na Žižkově náměstí 1, kde si ji budete moci prohlédnout až do 30. září 2018. V létě 2018 se navíc výstava částečně přesune do táborských ulic a náměstí, kde budou textové panely zasazeny do autentického prostředí. K výstavě vznikne i doprovodná publikace se stejnojmenným názvem.

Od konce března si budou moci návštěvníci Husitského muzea prohlédnout autentické dokumenty, fotografie a předměty, které zasáhly do naší historie. V prostorách gotického sálu budou k vidění plakáty z období počátku republiky, které doprovodí textové panely, na nichž se návštěvníci dozví, jak probíhal převrat v Táboře den po dni.

Po vstupu do galerie se návštěvníci octnou mezi prvoválečnými pomníky a památnými stromy, které střeží italský a ruský legionář jako v době oslav 28. října v období první republiky. Exponáty, jako pamětní listy s podpisy politiků, kteří navštívili Tábor po vzniku republiky, např. Karel Kramář a Václav Klofáč, společně s vyobrazením návratu legionářů do vlasti od Josefa Váchala, nás přenesou do období krátce po válce a následujících dvou let. V tomto období místní přivítali vojáky a legionáře vracející se z fronty a politiky, kteří se zasloužili o vznik republiky, jmenovitě T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Kramář ad.

V druhé místnosti se přeneseme do válečného Tábora. Několik textových panelů připomene přítomnost válečných vystěhovalců z Haliče a Tyrolska, vojenské lazarety a záložní nemocnice Červeného kříže, které postupně obsadily osm objektů ve městě, mezi které patřily školy a hostince.

Návštěvníci budou mít možnost zjistit, jak byl v Táboře za války bohatý kulturní život, nebo kolik stály základní životní potřeby, a jakým způsobem je lidé získávali. Autentickou atmosféru navodí například zákoutí bytu táborské švadleny, potravinové lístky, vyhlášky a fotografie.