Od 3. dubna do 24. června 2018 zaplní výstavní sály přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava s názvem „Dobrodružství archeologie“. Cílem této autorské výstavy je představit archeologii jako vědní obor co možná nejširší veřejnosti. Seznámíme se s tradičními i moderními metodami archeologické práce, vysvětlíme některé pojmy i princip archeologického výzkumu. Velkým lákadlem pro návštěvníky budou nejnovější unikátní nálezy z českokrumlovského regionu i ukázky přírodovědných analýz. Výstava bude slavnostně otevřena v úterý 3. 4. 2018 v 18:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Po téměř roční technické přestávce se v úterý 3. dubna 2018 opět otevřou brány Regionálního muzea v Českém Krumlově veřejnosti. Zahajovací výstava letošní sezony nese název „Dobrodružství archeologie“. V prostoru dvou sálů a přilehlých chodeb se návštěvníkům pokusíme tento vědní obor co nejvíce přiblížit. Na myšlenku představit archeologii i samotnou náplň práce archeologa nás přivedla veřejnost sama. Stejný okruh otázek, obecně rozšířené mýty a zkreslené představy o práci archeologů byly hlavním impulzem. Jsme těmi, kdo trpělivě štětcem ometají nálezy a radují ze starých rozbitých hrnců? Nebo ti, kdo zdržují výstavbu dálnice a za provedený výzkum žádají milióny? Co je archeologie a co zkoumá? Jaké památky jsou v hledáčku dnešních archeologů a kde se s nimi můžete potkat? Víte, jak skutečně probíhá archeologický výzkum a co se na něm děje? Co se děje s nálezy v muzeu? Že díky letadlům, družicím a speciálním moderním metodám umíme nahlédnout pod zem a vlastně do ní nekopnout? Jak je to staré a jak to víme? Proč chodíme po poli? Zajímá nás pravěk nebo i 2. světová válka?

To je pouhý zlomek otázek, které se pokusí zodpovědět teoretická část výstavy. K vidění budou i nejnovější nálezy z Českokrumlovska, které poslouží jako modelové ukázky širokého spektra zájmu archeologické památkové péče. Samostatný prostor je věnován práci v terénu, tedy na archeologickém výzkumu, který může mít mnoho podob. Návštěvníkům vysvětlíme postup a metody terénní práce, ukážeme způsob dokumentace i zpracování nálezů po ukončení výzkumu. Vstup nejmodernější techniky do služeb archeologie přiblížíme prostřednictvím archeobotanických analýz a moderních metod zaměření. Výstavu doprovodí odborná přednáška, komentovaná prohlídka pro veřejnosti a základní školy, pro které jsou navíc připraveny pracovní listy. Nejmenší návštěvníci jistě ocení interaktivní hrací koutek.