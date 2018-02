Etef - enter the eternal fire fest

Zdravíme všechny fanoušky UG metalu! Festivalová sezóna už skoro klepe na dveře, i my se tedy hlásíme s novinkami z tábora našeho Enter The Eternal Fire festivalu! ETEF open air je undergroundový dýchánek s návštěvností v řádu stovek lidí (od prvního dvousethlavého ročníku, přes loňských téměř 400, až směrem k předpokládaným cca 500+ letos).

Vystupují na něm kapely old school metalového ražení, žádné „core“, „post“, „nu-metal“ záležitosti, taktéž žádná politika a podobné nesmysly... ETEF JE METAL, prověřený časem, ve své původní ryzí kráse! Kdo letos bude hrát? Je nám obrovskou ctí a potěšením se pochlubit, že letošní ročník bude mít hned 3 headlinery. Není třeba žádných sáhodlouhých statí - jedná se o triumvirát kapel MASTER´S HAMMER, ROOT a HYPNOS.

Všechny tři skupiny jsou obrovské pojmy u nás i v zahraničí a jejich odkaz a dopad na českou i celosvětovou scénu je neoddiskutovatelný. Při vší úctě k zahraničním kapelám, cítíme to tak, že minimálně v kategorii, do které se ETEF svým rozsahem a velikostí řadí, neexistuje žádný silnější headliner.

Co víc si přát, než největší klenoty naší scény, všechny během jednoho víkendu, na jednom místě, v důstojném hlavním čase a s veškerou péčí? Podle nás je to max! Tuto nesvatou trojici doplní dalších 15 kapel ze 7 evropských zemí, jmenovitě VOLTUMNA a DEATH MECHANISM z Itálie, SINIESTRO ze Švédska, FAANEFJELL z Norska, DECISION TO HATE a INSULTER z Německa, balkánské kapely BANE a DEFIANT (Srbsko a Chorvatsko), dále pak těžké kalibry českého undergroundu - INFERNO, PANYCHIDA, MALLEPHYR, BLACK RAIN, AFTER RAIN, BOHEMYST a BAD VICTIM. Počínaje 1. únorem startujeme předprodej formou elektronických vstupenek, přičemž opět se bude jednat o celkem 4 cenově odstupňované vlny/edice. V první vlně lze pořídit lístek za krásných 450 Kč. Všechny edice jsou omezeny počtem, radíme vám proto, abyste s koupí neotáleli. Vaše objednávky lze již nyní zasílat na email info@etef.cz.