Střelnický minibeer fest

Jsme jiný festival, který vznikl z lásky k pivu a kvalitní muzice! Festival českých minipivovarů, který doprovodí kvalitní muzika na táborské STŘELNICI - SPOLKOVÝ DŮM

26.1.-27.1.2018. Srdečně Vás zveme na VELKÁ PIVA Z MALÝCH MINIPIVOVARŮ. Vstupné 150,- Kč ( v ceně je logované sklo) 26.1. 2018 od 16 h – 02:00 27.1.2018 od 13 h – 02:00 Program: 26.1. malý sál : 19:00 Big boy band 21:00 Naked Professors Velký sál : 20:00 Carlos and His Coyotes 22:00 The Oxx 27.1. malý sál: 14:00 workshop 17:00 workshop 19:00 Martin Chik 21:00 Martin Chic Blues Band Velký sál: 20: 00 The Hops Party 22:00 Please The Trees