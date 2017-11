Xmas party

Ahoj všichni, Spolek 2/4 pro vás připravil další výlet po hudebních pláních české nezávislé scény.Přijďte se pohoupat na předvánočních vlnách v pátek 8.12 do útulného sálu „POD OŘECHEM“ v ŘÍMOVĚ.

A na jaké projekty, které v současnosti víří prach klubové scény se můžete těšit?

ROLE /garage-indie/Prag/ Hudba téhle kapely je plná poezie a svěžích melodií s originálním zvukem kytar a „dandyovského“ zpěvu. Zvuková a textová souhra balancuje na hraně alternativy a vkusného popu.Pokud bychom chtěli přirovnávat sound téhle skvělé kapely ke známějším kolegům, snesli by srovnání s The Drums či The Kills a z českých pak Priessnitz, Umakart či Houpací koně. Tahle „kytarovka“ bude na živo parádní :)

1FLFsoap /experimentaů/Brno/ Nový dvoučlený objev na české elektronické scéně, který hraje kompletně živě...kytara, bicí, synth, sampler a drum machine. Brněnské duo vám naservíruje taneční sety, které se odvíjejí na momentálním rozpoložení publika a v kterých se nebojí improvizace. + DANCE OR DIE Djs SESSION

Do konce hudebního výletu vás po té doprovodí squadra Djs se kterou se protančíte na vlnách alternativní hudební scény až do ranních hodin! Přátelé!