Kabelkový veletrh v IGY

Léto je v plném proudu a s ním příprava na Kabelkový veletrh 2017. Deník spojuje síly s těmi, kteří chtějí pomoci talentovaným dětem našeho kraje. Stejně jako předešlé tři roky chceme posbírat velké množství dámských kabelek, které mnohdy zůstávají ve skříních nepoužity více let a přitom by mohly jiným udělat radost.

Letos rozšiřujeme sbírku také na dětské knihy a bižuterii. Pokud máte doma Vy sama nebo Vaše známé, přítelkyně, spolupracovnice kabelky, které by mohly pomoci, přineste je k nám. Chceme zapojit do Kabelkového veletrhu Deníku co nejvíce žen a dívek z jihu Čech, abychom mohli uspokojit potřeby co nejvíce talentovaných dětí.

Díky Kabelkovému veletrhu jsme loni mohli pomoci více jak dvaceti talentovaným dětem. Díky ohromujícímu výtěžku 230 185 korun jsme například umožnili desetileté violoncellistce, vítězce mnoha prestižních soutěží, pořídit příslušenství k jejímu vzácnému nástroji; člence českého národního týmu cheerleadingu k první účasti na mistrovství světa na Floridě; handicapované talentované zpěvačce natočit vlastní klip; úspěšné triatlonistce, reprezentantce ČR, doplnit sportovní vybavení.… Za tři ročníky jsme rozdělili mezi jihočeské talenty více než 650 tisíc.