Aldo Nicolaj: Nebyla to Pátá, byla to Devátá

Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním.

Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to právě autor moc dobře vymyslel. V komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova “Osudová” symfonie, ale poslední “Devátá” s Ódou na radost) objevil možnost vskutku originální, ba přímo senzační.



Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Režie: Jiří Menzel.