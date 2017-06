Strýčkova Zahrádka: Pocta Starým Flákům - křest CD

V prosinci roku 2016 jste nám promlouvali do duše, abychom zvěčnili starší písničky z neoblomný začátečnický zahrádky. No tak proč né, že jo.

Hned v lednu jsme začali nahrávat ve studiu Pluto Sound Inc. a ejhle, po půl roce dřiny a NEkoncertování je tady první velká a navíc křtová párty tohoto rocku.

Nebudeme se s tim rozpatlávat, nebude to čajovej dýchánek, nebude to nudná gerontská přednáška o časech minulých, ba naopak noc to bude rozšafná, divoká a pompézní.