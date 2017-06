Cheers! Budějce ve Fabrice!

Takže ten den už za chvilku nastane a my konečně našli odvážlivce, co s náma tenhle mejdan zprasej. Jestli jste ještě neslyšeli o Presumpce neviny tak vězte, že je o čem mluvit. Tenhle Oi-punk z Plzeňskýho undergroundu nenechá jedno čelo suchý.

A je to divný, ale po těch letech, co se známe je to náš první společnej koncert vůbec, tak se nenechte prosit!

Line up:

20:30 Presumpce neviny

21:30 Cheers!