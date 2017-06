Knižní bazárek

Možnost protřídit si šatník a nepotřebné oblečení smysluplně odnést do bazárku máme v Třeboni už nějaký ten pátek. Hadrárna u Čerta pravidelně sbírá a prodává odložené oblečení a výdělek posílá na bohulibé činnosti. Neměli byste chuť protřídit i svoje knihy?



S narůstajícím konzumním způsobem života kvete i opačná touha po minimalismu ve vlastnění věcí. Úspěšná metoda japonské mistrině úklidu Marie Kondo nám radí jednu důležitou věc - obklopme se věcmi, které nám v dané etapě života dělají radost.



V rámci akce Zažít Třeboň jinak můžete přinést svoje vytříděné knihy, my je za symbolickou cenu 30Kč za kus budeme prodávat. Kam poputují utržené peníze, rozhodneme společně s Vámi v samém závěru akce, která oživí Březanovu ulici po celý den - 17. června 2017 v čase od 10 do 18 hodin. Samotný prodej knih najdete v průjezdu čp. 78.