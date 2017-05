Proces - Dora Sulženko Hoštová, Jan Čtvrtník

Projekt Dory Hoštové nabízí pohled na vznik díla z různých úhlů. Diváci zřídkakdy přemýšlejí o tom, co stojí za hotovým tanečním představením. Co by se však stalo, kdyby proces jeho vzniku sledovali? Co znamenají jednotlivé pohyby, jaký obsah nesou výraz a gesta, jak moc ovlivňuje dojem z představení zvuk a hudba?

A proč tak málo chodíme na tanec a mnohdy mu nerozumíme ... bez příběhu, bez humoru, bez nadhledu... dost často pořád málo a přesto příliš moc,“ říká autorka Dora Hoštová, která v inscenaci také sama tančí. Inspirace proslulým románem Franze Kafky není náhodná.

Představení je vyústěním pohybového workshopu Dory Hoštové a bezprostředně navazuje. Více v sekci doprovodný program.