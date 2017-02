Začněte jarní prázdniny hravě a přijďte si v neděli 26. února do kinokavárny zahrát některou z deskových her. Od 14 do 18 hodin bude k dispozici nejen spousta známých i neznámých her, ale i zkušení deskohráči, kteří vám novou hru vysvětlí.

Během celého Deskohraní se můžete občerstvovat v kinokavárně a nabrat tak síly do herních soubojů.