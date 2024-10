Náš vlastní festival Mirai Summer Fest se po letošním úspěšném ročníku vrací do vašich měst i v roce 2025! A my z toho máme obrovskou radost. Skvělou atmosféru s našlapaným programem, super jídlem, drinky, a především nabitou večerní show přivezeme do 15 měst. Není pro nás nic cennějšího než si užít festivalový vibe s vámi, našimi fanoušky a opět spolu strávit čas.

Připojte se k nám na další letní jízdu plnou zábavy, kterou Mirai Summer Fest 2025 zaručeně přinese ještě ve větším měřítku než letos. Bude to větší, nabitější a my se už nemůžeme dočkat.

Těšíme se na vás,

Vaši Mirai

Zdroj fotky: Mirai Summer Fest 2025