Dalibor Janda 45 let na profi scéně

Letos to bude již 45 let, co trojnásobný zlatý slavík Dalibor Janda rozdává radost svým fanouškům na profesionální scéně! Při této příležitosti se uskuteční několik koncertů po celé České republice.

Jako zpívající autor patří Dalibor Janda k nejnápaditějším melodikům hlavního proudu naší scény populární hudby. Nazpíval více než sto padesát písní, přičemž jde až na pár výjimek výhradně o autorské nahrávky.

Zatím vydal třiadvacet alb (včetně kompilací), získal devět Zlatých, dvě Platinové desky a loni v rámci koncertního turné ke svým 70. narozeninám v pražské Lucerně dokonce Multiplatinovou desku!

Délka koncertu 2 hodiny 20 minut s přestávkou.

Zdroj fotky: Dalibor Janda – oficiální web