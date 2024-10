Pěšky napříč Venezuelou - Jan Rendl

Nová cestovatelská přednáška spisovatele a cestovatele Jana Rendla! 14.10. v 19:00 v KD Metropol České Budějovice, tentokrát o pěším přechodu Venezuely! Venezuela, poslední jihoamerická diktatura.

Kdysi ráj na zemi a nejbohatší země kontinentu. Dnes země, zmítaná poslední roky jednou krizí za druhou. Vysoká kriminalita, nedostatek potravin, léků i pohonných hmot. O Venezuele se mnoho pozitivního vskutku nedočtete. Jaká ale je doopravdy? Jan Rendl se to na přelomu roku 2023 a 2024 vydal zjistit na vlastní pěst a udělal to způsobem jemu vlastním – přešel zemi pěšky, aby získal co nejrealističtější pohled. Vydáme se na pochod od hranic s Kolumbií, který střeží majestátné Andy až na vrcholky stolových hor Tepui na trojmezí s Guayanou a Brazílií. Mezi nimi leží Llano, dlouhá planina a s ní realita Venezuely.

Benzín se nakupuje v pet lahvích, lidé na potkání mávají zbraněmi a kolem se plazí chřestýši. Vše to hlídá policie a armáda, která vás jednou okrade a podruhé pohostí, vypere a nabídne nocleh na stanici. Nefunguje internet a elektřinu mají místní často jen díky vlastním generátorům. Zatímco ze zdí a soch na náměstí shlíží Hugo Chávez, lidé si mění své vypěstované produkty bez použití peněz, protože už jim často žádné nezbyly. Do toho všeho si napříč zemí kráčí gringo a poznává nejen tvrdou realitu, ale i nádherné laguny a vodopády uprostřed džungle, indiánská území pod Roraimou nebo hořkosladkost Caracasu, nejnebezpečnějšího hlavního města na světě.

Přidáte se na procházku i vy? Jan Rendl, dvaatřicetiletý cestovatel, spisovatel a extrémní sportovec. Je autorem několika cestopisů o pěších dobrodružstvích po celém světě. Za sebou má více než 300 přednášek pro veřejnost, ale i školy. Procestoval přes šedesát zemí světa, převážně pěšky. Jako první Čech například přešel pěšky Jižní Ameriku či v rekordním čase necelých 39 dní obešel Československo s plnou polní. Jeho cesty jsou plné bizarních a vtipných zážitků, o kterých poutavě vypraví při svých přednáškách.