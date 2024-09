Nenechte si ujít výstavu s názvem Co přinesla dálnice. Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku.

Dálnice D3. Jezdíme po ní do práce, na výlet, na dovolenou. Napadlo vás, co je pod kilometry asfaltu, křižovatek, sjezdů a přivaděčů ukryto? Projeďte se s námi po D3, tentokrát do minulosti. Nahlédněte pod povrch a poznejte pravěká sídliště, mohylová pohřebiště, keramické nádoby a šperky, středověké železárny a důlní díla, vojenská ležení a ústupové cesty nebo hromadné nálezy mincí a místa kde se dobývalo zlato.

Úterý – neděle 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00

Zdroj fotky (Co přinesla dálnice): Regionální muzeum v Českém Krumlově