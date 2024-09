Zažít město jinak je akce, která dává šanci obyvatelům města, si užít uliční prostor tak trochu jinak. Tam kde běžně projíždějí automobily anebo tam alespoň bývají zaparkované, je prostor pro městský život. Jedná se o krátkou chvilku, takovou ochutnávku, ale i tak myslíme, že to stojí za to.

Ulice pro chodce, ulice pro děti a mládež. Šance se zastavit, pohovořit

se sousedy, zapojit se do některých her a aktivit. Dorazit na kole sám nebo

s celou rodinou. Přijít pěšky a dát si kávu. To vše, a ještě mnohem více

nabídne Zažít město jinak v Jindřichově Hradci. Pomozte nám rozpohybovat veřejný prostor ve městě a dorazte se pobavit v září do Klášterské ulice.

Zdroj fotky: Zažít město jinak