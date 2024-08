Bohuslav Sýba: Cesta zpět

Bohuslav Sýba se narodil v r. 1954 v Českých Budějovicích. Je absolventem SLTŠ v Písku a v současné době už je v důchodu. Dlouhá léta pracoval jako lesník na majetku hraběte Evžena Wratislava z Mitrovic v okolí Soběslavi a Dírné.

Od školních let si rád něco nakreslil, později i namaloval. Tato záliba se bohužel v dospělosti vytratila a nahradila ji velká náklonnost k alkoholu, která se změnila v těžkou závislost a vyvrcholila v jeho pětačtyřiceti letech pádem na samotné lidské dno. A protože považoval protialkoholní léčebnu za ponižující a působící na něho jako velké stigma, vyhledal pomoc v celosvětovém společenství lidí, kteří zde nalezli střízlivost a štěstí.

Díky společenství mužů a žen se stejnou závislostí se od 13. ledna 2000 alkoholu nenapil. Zastavením pití se B. Sýbovi znovuotevřel svět, zlepšily se vztahy jak doma, tak na pracovišti, upravilo se zdraví i ekonomická jistota. Začala cesta zpátky. Tužka, papír, plátno, barvy. Věci, které pomohly. Bohuslav dobře ví, že není žádný velký umělec. Nemá směr ani zázračný talent. Vše je jen směsice námětů, kopií fotek, často obrázky na objednávku. Nemá ani žádné ambice účastnit se nějakých soutěží nebo něco někde vyhrát. On už totiž vyhrál – vyhrál svůj život. A to přece stojí za to.