Fantom – Letní parket Koloměřice

Tradiční letní rocková zábava s místní rockovou legendou – kapelou FANTOM – se uskuteční v sobotu 20. července od 21:00 hodin na letním parketu v Koloměřicích.

Těšte se na všechny největší hity této místní rockové legendy, které všichni dobře už mnoho let znáte. V playlistu kapely je i mnoho novějších věcí, které si určitě také oblíbíte. Kapela Fantom minulý rok oslavila již 50. výročí a stále jim to šlape skvěle! Přijďte to rozjet na tento velký mejdan!

Zdroj fotky (Fantom): FB Letní parket Koloměřice