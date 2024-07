Bojovka se zahradními skřítky v Krafferově zahradě

Přijďte si zahrát Bojovku se zahradními skřítky do Krafferovy zahrady – kdykoliv budete chtít. Není na čas a nemusíte ji ani celou splnit za jednu návštěvu.

Bojovka obsahuje pravidla s mapkou, zadání úkolů a 20 samolepek. Některé mají své místo v mapce, jiné máte jako odměnu pro radost k nalepení, kam budete chtít. Ilustrace pro bojovku vytvořila Linda Marková, autorka knížky O zahradním skřítkovi.

Ke splnění bojovky není nutné projít všechny úkoly, celkem jich najdete v zahradě 20 a tak věříme, že si vyberete ty, které vám sednou nejlépe. Úkoly jsou rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti. Samozřejmě, každého baví něco jiného, a proto se jedná spíše o vodítko, kterého není nutné se držet. Úkoly jsou často vymyšleny tak, aby se děti něco nového dozvěděly, nemusí všechno znát a vědět hned napoprvé.

My vidíme kategorie takto:

Obtížnost 1 – pro děti od 3 do 6 let

Obtížnost 2 – pro děti od 6 do 10 let

Obtížnost 3 – pro děti od 11 let

Doporučujeme, aby děti mladší 8 let doprovázeli rodiče. U některých úkolů můžete využít nápovědu.

Věříme, že vás bojovka provede zahradou zase trochu jinak, a že si plnění úkolů spolu se skřítky Hlízem a Chocholíkem užijete.

Cena Bojovky se zahradními skřítky je 100 Kč a je k zakoupení v květinářství Krafferovy zahrady.