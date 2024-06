Víkendový bike camp Zadov je zábava pro mladé bikery od 5 do 15 let. Speciální krátký kurz od 10:00 do 15:00. Spojení přírody, adrenalinu i zábavy.

Dopolední trénink techniky na bikovém hřišti, odpolední ježdění na trailech. Program se liší podle úrovně. Mladší děti mají program doplněný o hry na kole.

Pořadatel: Biková škola Sport Šumava

Kontakt: +420 734 433 386, kobyla@zadov.cz