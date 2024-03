Noc divadel na Švestkovém Dvoře, so 23.3.2024 14h Kateřina Šobáňová: Pozor, někde tady je!* Kreativní workshop s Kateřinou Šobáňovou: Baba Jaga, čarodějnice či ježibaba jsou názvy pohádkové postavy, která hlavním hrdinům na cestách za štěstím a sny může pomoci, nebo naopak hatit plány. Společně s dětmi a rodiči si vyzkoušíme plnit nejen její úkoly, ale i zkusit se alespoň na malou chvíli proměnit v ní samotnou!!! 15h Natália Peták (ve spolupráci s Divadlem Continuo): Zuna Autorská loutková pohádka "ZUNA" je inspirovaná několika magickými příběhy z různých části světa a zpracovává téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů. Vypráví o malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy však pozná, co dokáží napáchat zloba, chamtivost a nevraživost s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem a na své cestě objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí a nikdy nenaleznou... Nebo copak vy jste někdy slyšeli, co si vyprávějí žížaly?Ne?Tak to byste tedy měli…

16h Zuna - workshop Po představení nabízíme výtvarnou dílnu. Děti budou mít možnost ponořit se do tajů výroby jednoduché loutky (nejlépe s asistencí rodičů) - nebo - pokud je spíše láká svět barev, namalovat všechny dojmy z představení které papír snese! Těšíme se na všechny! 18h Waxwing Theatre: Loutková FAUST inscenace Loutka vejde do baru ... a do příběhu, ze kterého nikdy nemůže uniknout. Loutková FAUST Inscenace je tragikomický faustovský příběh o vině a touze, a věčné otázce: “Co je smyslem života?” Konec konců, jak lehké je prodat svou duši ďáblu, ale jak těžké je vědět, co to vlastně znamená. Loutková FAUST Inscenace kombinuje loutkové divadlo s živou hudbou a je vhodná pro dospělé i jejich děti (10+). Představení je v českém jazyce, texty písní částečně v anglickém jazyce. 18h Kreativní hlídání* Hlídání pro děti, jejichž rodiče se rozhodnou jít na Fausta. Děti budou mít o zábavu postaráno, budou v bezpečí a pod dohledem po celou dobu představení. *Části programu označené hvězdičkou jsou pro přihlášené účastníky.

Přihlašovací formulář zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd19cHH8xzsY_VkXzLwLcdAcuXzJDkauiozjfKj31eeVWmmNg/viewform