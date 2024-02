Írán: Mezi tradicí a modernou

Přednáška Lenky Hrabalové Nejdémonizovanější země světa v sobě skrývá nádherné památky, divokou přírodu a laskavé lidi. Co víc si přát? Vyprávění o tom, jak se Írán dostal do mezinárodní složité pozice, jak to za jeho hranicemi vypadá, i o tom, co si myslí sami Íránci. O válkách, uprchlících i Islámu vám povypráví každý, ale málokdo vám řekne, jak se v něm bezpečně pohybovat a jak tam cestovat. UPOZORNĚNÍ: Kapacita sálu omezena.