Večery S - Nepochopíš, David Kourek, Kvintet Písek

Kapela Nepochopíš je v čase měnící se složení hudebníků okolo srdce kapely, zpěvačky a kytaristky Magdy Komrskové. Její písně vycházejí z jejích vlastních prožitků a samy si říkají o vznik. Písně doslova pohladí po duši. Na klávesy hraje Tomáš Jílek, doprovodnou kytaru a sóla zajišťuje Michal Bělský a nejnovějším členem je bubeník Robert Rašman. Tři čtvrtiny kapely jsou z Týna nad Vltavou a bubeník z Brlohu. A hudební styl této kapely? Nepochopíš, to cítíš. David Kourek písničkářem být nikdy netoužil a přes to se jím stal. Zjišťuje, že jeho písně, vzniklé za posledních pět let, mají po jeho delší hudební pauze značnou šanci zaujmout. Žije v Kanicích poblíž Brna, mentálně všude tam, kde je člověku dobře.

Písničky, které uslyšíte, tematicky zobrazují pohledy na běžný život kolem nás, prožitky osobní i prožitky lidí v okolí. Těší se na každý koncert, protože hrát vlastní muziku na vlastnoručně vyráběné nástroje je mu nejvzácnější zábavou. Do všech obcí, měst a vísek vozí bluegrass Kvintet Písek. Na hudební scéně pevně ukotvená kapela, hraje na festivalech a v klubech po celé naší zemi, můžete ji slyšet také v žánrových rádiových pořadech. Na vystoupeních Kvintetu zní převážně vlastní tvorba, která se opírá o české texty a byť se jedná o bluegrass, tak i ten je hrán, řekněme, po česku ve složení Michal Novák - banjo, zpěv, Vlastimil Vitěka - mandolína, zpěv, Honza Mašek - housle, zpěv, Tomáš Klepsa - kytara, zpěv a Jana Hanušová Buštová - kontrabas.