PETR ŠPAČEK & band

Vezměte své blízké a přijďte zažít originální violoncellový koncert Petra Špačka a jeho kapely v Písku. Na koncertě zazní písně např. Believer – Imagine Dragons, I'm Not the Only One – Sam Smith, Bohemian Rhapsody, Hallelujah, Viva la Vida i nové autorské písně či kousek něčeho tvrdšího....z klasické hudby. Vstupenky na Ticketportálu. Vstupenky je možné zakoupit i v hotovosti ve všech pobočkách Tipsport. Petr Špaček vystudoval violoncello na jedné z nejprestižnějších amerických hudebních univerzit – New England Conservatory v Bostonu. Vyhrál mezinárodní soutěž Českého rozhlasu a jako sólista koncertoval už téměř se všemi českými orchestry.

V září 2021 naplno odstartoval sólovou dráhu vyprodaným pražským Rudolfinem. Od té doby se velmi rychle se dostal do povědomí široké veřejnosti svými populárními koncerty doprovázenými humornými průpovídkami. Koncerty mají v sobě originalitu, náboj, veselost a nevšední atmosféru.