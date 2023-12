Medvědí Vánoce 2023

Na Štědrý den brzy ráno se parta medvědích přátel v čele s medvědářem Janem „Míšou“ Černým vypraví do zámeckého příkopu už o 6. hodině ranní a umístí do příkopu několik vánočních stromků, které jsou ověšeny sladkými bonbóny, perníčky, vánočním cukrovím a nejrůznějším ovocem (pamlsky zavěšují na bavlnku, která se při konzumaci úplně rozpustí). K tomu přidají i dárky od návštevníků. Ty můžete nosit 24.12. 2023 až do 13:00, bedýnky na dobroty budou umístěny na II. zámeckém nádvoří.

Po 10:00 návštěvníci sledují vypuštění medvědů do výběhu z mostu a ochozu. Medvědi se s nadšením pustí do připravených pochoutek a za chvíli nezůstane po sladké hostině ani drobeček. Vězte, že takovéto hody má medvěd jen výjimečně, protože pravidelně dostává jinou stravu. Medvědi zkonzumují 160 kg pečiva týdně a nezbytnou součástí jejich jídelníčku je také tvaroh, jogurty, ovoce a zelenina, glukóza a med.

A nejen medvědi dostávají dárky. Pro každého dětského návštěvníka jsou na II. zámeckém nádvoří připraveny dobroty a drobné dárečky s medvědí tématikou a také vánoční punč pro dospělé.