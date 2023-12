Hypnotizér Jakub Kroulík

Přijďte se uvolnit a prožít si něco velice výjimečného. Hypnotizér ovládne vaši mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Možná se pokusíte bránit, ale nakonec stejně uděláte to, co chce on. Jeho vliv pociťují všichni. A při tom všem se návštěvníci představení navíc i výborně baví.