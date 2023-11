NOSITELÉ, s.r.o. Pohybově-vizuální zpověď o stárnutí lidského těla, křehkosti, kráse a prožitku smysluplnosti vlastní existence. Kolik dveří za život otevřeme, kolik prahů překročíme, na kolik židlí usedneme, než najdeme pocit bezpečí a klidu? Do kolika očí během života pohlédneme, kolik slov našimi ústy projde, kolika těl se budeme dotýkat, než uspokojíme naši touhu po blízkosti a intimitě? Co se s člověkem pak stane, když to vše jednoho dne ztratí a náhle se ocitne osamocen v neznámém prostředí? Lidské tělo je kronikou našeho bytí. Od prvního nádechu se do něho ukládají naše vzpomínky, které k sobě vážou lidi, místa, situace a emoce. Ačkoli si mnohé z nich „nepamatujeme“ vědomě, v těle jsou uložené navždy.

S přibývajícím věkem a větší křehkostí těla se mění jejich skutečná kvalita i intenzita a s příchodem stáří na síle získává v těle usazený emoční sediment dávných událostí a reakce na něj. Slabost těla vede k úspornosti pohybů a každodenní jednotvárnosti, přesto síla vzpomínek, či naopak jejich věčná ztráta dávají prostor k nečekaným kombinacím mezi představami a realitou, pohybem a slovem, zvuky a tichem, potřebami a sny. Inscenace NOSITELÉ, s.r.o. je výsledkem dlouhodobého autorského projektu pod vedením Kateřiny Šobáňové (členka souboru Divadlo Continuo od r. 2008), který byl zaměřen na výzkum pohybu, tělesnosti a expresivity stárnoucího lidského těla.

Pod režijním vedením Kateřiny Šobáňové se na scéně v sólové inscenaci NOSITELÉ, s.r.o. představí švýcarský performer Stefan Bütschi. Po premiéře vás zveme na Vánoční posezení. Vstupenky v předprodeji na GoOut - https://goout.net/cs/listky/nositele-s-r-o/jepv/