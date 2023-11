20 000 kilometrů z Česka do pákistánského Himaláje

Cestovatelská přednáška! Kalašnikovy, raketomety a teroristi. Nekonečné pouště, himalájské osmitisícovky i starobylá perská města. Opium na ulicích, černý trh s alkoholem i bezbřehá pohostinnost. Zoufalství, nadšení a neuvěřitelná dobrota lidí. Nejen o tom bude vyprávět cestovatel Jan Rendl ve své nové přednášce o cestě do jedné z nejnebezpečnějších zemí světa - Pákistánu, ve třicet let staré a téměř nepojízdné hromadě šrotu. Jaké to je projíždět místy, kde před lety teroristé unesly české turistky Anču a Tonču a bez po zuby ozbrojeného doprovodu tu dnes už neuděláte ani krok? O zatčení v Íránu, minových polích na Balkáně i výstupu na biblický Ararat. Co na člověka čeká v Islámábádu a co v pákistánském Himálaji? Vydejte se na několik měsíců dlouhou cestu do srdce Asie a muslimského světa.

Již 22. listopadu od 18:30 na Malé scéně KD Metropol v Českých Budějovicích! Jan Rendl Dvaatřicetiletý cestovatel, spisovatel a extrémní sportovec. Je autorem několika cestopisů o pěších dobrodružstvích po celém světě. Za sebou má více než 200 přednášek pro veřejnost, ale i školy. Procestoval přes šedesát zemí světa, převážně pěšky. Jako první Čech například přešel pěšky Jižní Ameriku či v rekordním čase necelých 39 dní obešel Československo s plnou polní. Jeho cesty jsou plné bizarních a vtipných zážitků, o kterých poutavě vypraví při svých přednáškách.