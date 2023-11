strakonický hrad

Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 17 / vyjimka: 24. – 26. 12. 13 – 16

Výstava Nejkrásnější dárek nás zavádí do let mezi druhou světovou válkou a rokem 1989. Co tehdy mohlo být nejkrásnějším vánočním dárkem? Pro každého něco jiného. Děti se těšily na vytoužené hračky, knížky nebo sportovní vybavení, dospělí třeba na gramofonovou desku či nové oblečení. Ale určitě tím nejkrásnějším dárkem bylo, když se u stromku všichni blízcí společně sešli, spolu prožívali neopakovatelnou vánoční atmosféru. A jak se v pohádkách říká, jedli, pili, dobrou vůli spolu měli…