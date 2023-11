Noc divadel na Švestkovém Dvoře

Téma letošní Noci divadel zní: HOŘÍ Co podle nás nejvíc hoří? Hoří podpora mladých nezávislých umělců. Prostor a čas je pro tvorbu a vznik nových projektů to nejdůležitější. Proto se snažíme každoročně uhasit naléhavost tvůrců a poskytnout několik typů rezidenčních pobytů. Výsledky jejich práce můžete vidět během NOCI DIVADEL na Švestkovém Dvoře.

PROGRAM – NAHLÉDNĚTE DO PROCESU 15:00 – 17:00 Scénografický workshop s Rozálií Švaříčkovou 17:00 – FOMO – On Air / Barbora Ješutová a Barbora Nechanická / work in progress 18:00 – Rukavičkářské závody / Tereza Lenerová a kol. / work in progress 19:00 – Těžké divadlo / filmová prezentace work in progress 19:30 – Panelová diskuze Vstupné: Zdarma Změna programu vyhrazena. Více na našem webu. Těšíme se na Vás! Švestkový Dvůr, z.s. děkuje za finanční podporu ze Státního fondu kultury České republiky, Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.